Попытки Украины жить по европейским правилам оценили

В России оценили попытки Украины жить по европейским правилам

По словам Митраховича, Украина часто воспринимает историю с анбандлингом Нафтогаза и с выделением независимого оператора как идею, которая поможет «переиграть Россию» в газовых переговорах, передает RT.

«На самом деле Россия совершенно не против того, чтобы заключать договор не с Нафтогазом, а с ОГТСУ (оператором газотранспортной системы Украины). Недавно министр энергетики Украины Оржель заявил, что они отправили документы на сертификацию в Вену, где находится секретариат Энергетического сообщества. Если они быстро получат согласование, то прекрасно, пусть дальше работают по механизму, который предусмотрен Третьим энергопакетом, проводят аукционы на бронирование мощностей», — отметил эксперт.

Он добавил, что даже если Украина не успеет решить эти вопросы, то есть другой путь.

«Наша позиция заключается в том, что мы не против попыток Украины жить по европейским законам. Это их решение. Если не доделают — у нас есть альтернатива: можно заключить контракт по пути того, который был раньше. Для нас проблема, что они никак не могут сами выйти с теми предложениями, которые как раз характерны для работы по европейским правилам, то есть с аукционами на бронирование мощностей», — отметил Митрахович, комментируя слова глава Газпрома Алексея Миллера о технических проблемах, мешающих сохранению транзита газа через Украину.

Накануне глава Газпрома по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Украине для продолжения транзита газа необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы. Он отметил, что это технические проблемы, но очень важные, так что урегулированы они должны быть как можно скорее.