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В России оценили попытки Украины жить по европейским правилам 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Попытки Украины жить по европейским правилам оценили
Фото: ТАСС
В России совершенно не против заключения договора с оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), однако в Киеве никак не могут выйти с предложениями для работы по европейским правилам, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам Митраховича, Украина часто воспринимает историю с анбандлингом Нафтогаза и с выделением независимого оператора как идею, которая поможет «переиграть Россию» в газовых переговорах, передает RT.
«На самом деле Россия совершенно не против того, чтобы заключать договор не с Нафтогазом, а с ОГТСУ (оператором газотранспортной системы Украины). Недавно министр энергетики Украины Оржель заявил, что они отправили документы на сертификацию в Вену, где находится секретариат Энергетического сообщества. Если они быстро получат согласование, то прекрасно, пусть дальше работают по механизму, который предусмотрен Третьим энергопакетом, проводят аукционы на бронирование мощностей», — отметил эксперт.
Он добавил, что даже если Украина не успеет решить эти вопросы, то есть другой путь.
«Наша позиция заключается в том, что мы не против попыток Украины жить по европейским законам. Это их решение. Если не доделают — у нас есть альтернатива: можно заключить контракт по пути того, который был раньше. Для нас проблема, что они никак не могут сами выйти с теми предложениями, которые как раз характерны для работы по европейским правилам, то есть с аукционами на бронирование мощностей», — отметил Митрахович, комментируя слова глава Газпрома Алексея Миллера о технических проблемах, мешающих сохранению транзита газа через Украину.
Накануне глава Газпрома по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Украине для продолжения транзита газа необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы. Он отметил, что это технические проблемы, но очень важные, так что урегулированы они должны быть как можно скорее.
В понедельник Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.
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Теги:
Политика , В мире , Алексей Миллер , Владимир Зеленский , Станислав Митрахович , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , Киев
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