Путин одобрил новую мегатрассу в Петербурге

Стоимость строительства первого участка, также известного как Витебская развязка, оценивается в 30 миллиардов рублей. Треть из них выделят из федерального бюджета, еще 10 миллиардов предоставит правительство города, оставшаяся часть будет получена в виде банковского кредита.

По данным издания, президент ответил на просьбу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова поспособствовать строительству фразой: «Найдите ресурсы. Проект городу нужен».

Ожидается, что Восточный скоростной диаметр свяжет уже существующий Западный скоростной диаметр (СЗД) с Витебским и Лиговским проспектами. Стоимость всей трассы предварительно оценивается в 180 миллиардов рублей. Первый участок может быть готов к 2023 году.

Строительством трассы займется компания «Магистраль Северной столицы», подписавшая с городскими властями концессионное соглашение. Исполнитель остальных участков станет известен после проведения соответствующих конкурсов.

ЗСД был введен в эксплуатацию в 2016 году, его строительство длилось 11 лет. Протяженность трассы составляет 46,6 километра, а количество полос варьируется от четырех до восьми.