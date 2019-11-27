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Лавров рассказал о работе России и США по Афганистану 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Лавров рассказал о работе России и США по Афганистану
Фото: РИА Новости
Разговор России и США по Афганистану идет достаточно позитивно и честно, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Бишкеке перед студентами дипломатической академии министерства иностранных дел Киргизии.
"Мы с Соединенными Штатами работаем и по Афганистану… Формат "Россия-США-Китай, ", к которому подсоединился Пакистан, который рассматривает практические шаги, позволяющие продвинуть диалог между всеми афганцами, продвинуться к созданию условий для прямой переговорной процедуры между правительством и талибами. Вопрос очень сложный, там есть свои нюансы, но, по крайней мере, здесь разговор идет достаточно позитивно и честно по отношению к друг другу", — сказал Лавров.
Ранее МИД России сообщил, что представители США, РФ, Китая, Пакистана провели в Москве консультации по урегулированию в Афганистане. В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз. Позже госдепартамент США сообщил, что участники прошедших в консультаций приветствовали предложение Китая провести следующие внутриафганские переговоры в Пекине.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Теги:
Политика , Игорь Моргулов , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , Талибан , Исламское государство , Афганистан , Бишкек , Кыргызстан , Пакистан , США
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