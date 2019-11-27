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Медведев 5 декабря в интервью телеканалам подведет итоги года 

ТАСС + ещё 8 55 минут назад
Медведев в интервью телеканалам подведет итоги года
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря даст ежегодное итоговое интервью российским телеканалам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Нынешний "Разговор с Дмитрием Медведевым" станет 12-м за время его работы на постах президента и главы правительства. В таких интервью Медведев традиционно подводит итоги года, дает оценки событиям, которые произошли в уходящем году.
Впервые он опробовал подобный формат 24 декабря 2008 года, будучи президентом РФ. Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие телезрители смотрели уже в прямом эфире. Обычно такие беседы длятся порядка полутора часов.
Предыдущий разговор премьера с журналистами в прямом эфире состоялся 6 декабря 2018 года.
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Теги:
Политика , Другое , Дмитрий Медведев
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