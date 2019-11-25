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Зеленский снова позвонил Путину 

Рамблер + ещё 9 33 минуты назад
Зеленский снова позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Кремля.
«С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.
В ходе разговора была затронута тема переданных Украине кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», участвовавших в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Также стороны подробно обсудили вопрос продления договора о транзите российского газа в Европу и возобновления прямых поставок газа из РФ на Украину.
Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях, отметила пресс-служба.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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