Зеленский снова позвонил Путину

«С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

В ходе разговора была затронута тема переданных Украине кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», участвовавших в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Также стороны подробно обсудили вопрос продления договора о транзите российского газа в Европу и возобновления прямых поставок газа из РФ на Украину.

Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях, отметила пресс-служба.