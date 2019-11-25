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Премьер Финляндии: отношения России и ЕС зависят от урегулирования украинского конфликта 

ТАСС + ещё 8 58 минут назад
Названы условия нормализации отношений России и ЕС
Фото: globallookpress.com
Нормализация отношений РФ и ЕС зависит от урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Финляндии Антти Ринне на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.
"Нормализация отношений зависит от разрешения конфликта на Украине. Он создает напряженность между РФ и ЕС", — сказал премьер.
Он отметил, что у России "ключевая роль" в урегулировании конфликта.
Коалиция министров финансов по изменению климата
Ринне также пригласил Россию принять участие в международной коалиции министров финансов по изменению климата.
"Я пригласил Россию в коалицию министров финансов по климату", — сказал он. "Мы можем многого достигнуть по вопросам экологии, если будем действовать вместе", — добавил финский премьер.
Главы министерств финансов стран, присоединившиеся к коалиции, взяли на себя обязательства, получившие название "Принципы Хельсинки". Среди них, в частности, согласование политики стран с Парижским соглашением по климату, обмен опытом, учет изменений климата в макроэкономической политике, фискальном планировании. В декабре 2019 года в рамках этой инициативы в Чили состоится Всемирная конференция по изменению климата.
Сейчас в коалицию входят 50 стран, на долю которых приходится 30% мирового ВВП. Последними к ней присоединились Швейцария, Новая Зеландия, Эфиопия, Ямайка, Греция и Мадагаскар.
Как заявил ранее в этом году глава Минфина Финляндии Мика Линтиля, коалиция, созданная в апреле, "сосредоточена на том, чтобы с помощью имеющихся у министров инструментов найти эффективные решения по сдерживанию изменения климата".

Электронные визы

Ринне считает, что введение Россией электронных виз в Ленинградскую область позволит увеличить турпоток из Финляндии в Россию.
"Мы уверены в том, что введение электронных виз будет увеличивать число поездок финнов в Россию", — сказал он.
Он также добавил, что, в свою очередь, россияне сейчас — "самая большая группа иностранных туристов в Финляндии" и что "в этом году растет число выдаваемых виз гражданам РФ и пересечений границы".
В 2018 году в Россию из Финляндии въехало порядка 950 тыс. человек, в Финляндию из России — 3,4 млн человек. С 1 октября 2019 года граждане Финляндии наряду с гражданами ряда других стран Евросоюза получили право на упрощенное посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области по электронным визам. За первый месяц упрощенного режима оформлено более 26 тыс. виз по этой схеме в Петербурге и Ленобласти, из них более 2 тыс. — гражданам Финляндии.
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Теги:
Политика , Европа , ЕС , Минфин , Финляндия
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