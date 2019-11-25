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Порядок формирования Совета Федерации уточнят 

Парламентская газета 54 минуты назад
Порядок формирования Совета Федерации уточнят
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Совет Федерации одобрил поправки в закон о порядке формирования палаты регионов. Как рассказал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, изменения расширяют круг лиц, которые могут быть назначены врио губернатора представителями региона в Совфеде.
«В нашем специальном законе отсутствовали нормы, которые определяли бы кандидатуру на пост сенатора, если предшественник прекратил свои полномочия из-за досрочного ухода с поста главы региона», — объяснил сенатор.
Помимо депутата Заксобрания представлять территорию в Совете Федерации, согласно новым поправкам, могут сразу несколько категорий граждан РФ. Это депутат Госдумы, избранный по одномандатному округу на территории региона, экс-губернатор субъекта РФ, экс-сенатор от региона, военные в высшем офицерском чине или соответствующий такому званию чиновник от юстиции, дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посла.
«Мы не размыли ни одну норму закона (о порядке формирования Госдумы и Совета Федерации. — Прим. ред.). Поправки в закон нужны, потому что временно исполняющий обязанности губернатора может год пребывать в этом статусе и должен иметь возможность назначить своего представителя в палату регионов», — пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Теги:
Политика , Валентина Матвиенко , Андрей Клишас , Госдума , Совет Федерации
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