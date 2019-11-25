Спецслужбы начали проверять сообщения о казни в Сирии

Российские спецслужбы начали проверять сообщения о казни солдата в Сирии

Специальные службы проверяют сообщения о казни солдата в Сирии и анализируют степень их достоверности, принимая «самостоятельные решения». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос, не считает ли Кремль необходимым взять расследование под личный контроль президента после того, как в СМИ появилась информация о том, что один из участников казни, предположительно, находится в России и работает в детском Дворце творчества в Брянске

Пресс-секретарь президента отметил, что ему неизвестно, докладывали ли президенту о проверках. Песков подчеркнул, что необходимо проверить, «работает он (участник видео) или не работает, этот человек или другой человек».

Об установлении личности Руслана стало известно 22 ноября. Журналисты «Фонтанки» выяснили, что он живет в Брянске и занимается патриотическим воспитанием молодежи на безвозмездной основе. В телефонном разговоре Руслан отрицал свое участие в вооруженном конфликте в Сирии и заявил, что последний раз покидал Россию в 2013 году — тогда он якобы ездил на Украину к друзьям. В конце разговора он попросил прислать ему фото из Сирии, по которой его нашли журналисты, в обмен на последние цифры номера своего паспорта. Однако позднее мужчина сообщил, что «жена куда-то дела» документ, но не стал противиться личной встрече с журналистами в Брянске.

Ранее пользователи Facebook из Украины нашли на сайте «Миротворец» другого предполагаемого участника расправы. Им якобы оказался россиянин Станислав Дычко 1990 года рождения. Предположительно, он воевал на стороне ополченцев в Донбассе. 22 ноября издание «Настоящее время» сообщило, что еще одним из предполагаемых участников казни дезертира из сирийской армии оказался наемник Владислав А. с позывным Волк. 7 февраля 2018 года вместе с многими другими бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера он погиб под Дейр-эз-Зором во время обстрела авиацией США.