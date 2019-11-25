В составе Совета Федерации произошли изменения

Сенатором от Ростовской области назначен Владимир Лакунин. Представлять Чеченскую Республику в палате регионов будет Мохмад Ахмадов. Соответствующее решение сенаторы приняли на пленарном заседании 25 ноября.

Полномочия вице-спикера Совета Федерации , сенатора от Ростовской области Евгения Бушмина были досрочно прекращены 6 ноября — он скончался в октябре после продолжительной болезни. Владимир Лакунин около 20 лет возглавлял крупное предприятие по производству химических волокон «Каменскволокно» в Каменске-Шахтинском. Также он был депутатом Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва.

Сенатором от Чеченской Республики назначен Махмад Ахмадов. Ранее он возглавлял Федерацию автомобильного спорта Чеченской Республики, а также руководил региональным Министерством труда, занятости и социального развития.

Также решением Совета Федерации досрочно прекращены полномочия сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова. Депутат Хабаровской краевой думы, он был избран представителем от регионального парламента в Совет Федерации, однако затем написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора.