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В составе Совета Федерации произошли изменения 

Парламентская газета 1 час назад
В составе Совета Федерации произошли изменения
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Сенатором от Ростовской области назначен Владимир Лакунин. Представлять Чеченскую Республику в палате регионов будет Мохмад Ахмадов. Соответствующее решение сенаторы приняли на пленарном заседании 25 ноября.
Полномочия вице-спикера Совета Федерации, сенатора от Ростовской области Евгения Бушмина были досрочно прекращены 6 ноября — он скончался в октябре после продолжительной болезни. Владимир Лакунин около 20 лет возглавлял крупное предприятие по производству химических волокон «Каменскволокно» в Каменске-Шахтинском. Также он был депутатом Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва.
Сенатором от Чеченской Республики назначен Махмад Ахмадов. Ранее он возглавлял Федерацию автомобильного спорта Чеченской Республики, а также руководил региональным Министерством труда, занятости и социального развития.
Также решением Совета Федерации досрочно прекращены полномочия сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова. Депутат Хабаровской краевой думы, он был избран представителем от регионального парламента в Совет Федерации, однако затем написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора.
Как сообщил председатель комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, Приятнов сам написал заявление о досрочном прекращении его полномочий с 31 октября.
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Теги:
Политика , Вячеслав Тимченко , Евгений Бушмин , Совет Федерации
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