Клинцевич удивился словам украинского генерала

Клинцевич ответил украинскому генералу на заявление о базе в Крыму

По словам сенатора, в силу географического положения и истории РФ "не может не решать" геополитических задач и всего лишь "обеспечивает свою безопасность". Вместе с тем, Клинцевич удивился тому, что глава украинского генштаба не понимает "таких простых вещей".

— Причем он одновременно не задается вопросом: что забыли военные США в Европе, — удивился Клинцевич. — Вот кто реально "кошмарит" — и не только Европу, но весь мир.

Член комитета СФ также напомнил Хомчаку, что Крым является территорией России.

— И мы в отличие от американцев находимся у себя дома, — заключил сенатор.

Ранее глава генштаба ВС Украины заявил, что военная база в Крыму создана с целью "кошмарить Европу, господствовать в Средиземном море и влиять на Северную Африку".