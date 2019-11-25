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Клинцевич ответил украинскому генералу на заявление о базе в Крыму 

Российская Газета 25 минут назад
Клинцевич удивился словам украинского генерала
Фото: ТАСС
Из-за своего географического положения Россия должна решать геополитические задачи. Так на своей странице в Facebook член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о базе в Крыму.
По словам сенатора, в силу географического положения и истории РФ "не может не решать" геополитических задач и всего лишь "обеспечивает свою безопасность". Вместе с тем, Клинцевич удивился тому, что глава украинского генштаба не понимает "таких простых вещей".
— Причем он одновременно не задается вопросом: что забыли военные США в Европе, — удивился Клинцевич. — Вот кто реально "кошмарит" — и не только Европу, но весь мир.
Член комитета СФ также напомнил Хомчаку, что Крым является территорией России.
— И мы в отличие от американцев находимся у себя дома, — заключил сенатор.
Ранее глава генштаба ВС Украины заявил, что военная база в Крыму создана с целью "кошмарить Европу, господствовать в Средиземном море и влиять на Северную Африку".
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Теги:
Политика , Франц Клинцевич , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Генштаб , Совет Федерации , Республика Крым
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