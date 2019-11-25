Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
В мире
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина

В Госдуме оценили идею трибунала по Керченской провокации 

RT на русском 41 минуту назад
Депутат оценил идею трибунала по Керченской провокации
Фото: Reuters
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал планы созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
«Чем больше международных экспертов, тем результат будет труднее опровергнуть. Этот трибунал вполне может повлиять на общественное мнение стран Запада», — заявил депутат.
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены инициировать международный трибунал по Керченской провокации.
По его словам, заседание планируется провести весной 2020 года, работа по отбору кандидатур уже началась.
Предполагается, что трибунал пройдёт в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
RT на русском: последние новости
В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе Медведев высказался против жёсткого определения неполного рабочего дня Медведев высказался против жёсткого определения неполного рабочего дня Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре 
Теги:
Политика , Алексей Чепа , Александр Молохов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 401
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено 25
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1436
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту 115
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков 5
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение