Пушков назвал цель трибунала по Керченской провокации

Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе

По его мнению, такой трибунал "важен и необходим".

— Трибунал докажет, что именно Порошенко ради победы на выборах чуть было не втянул Украину в военный конфликт, — пояснил сенатор.

Также процесс высветит роль агрессивных заступников Украины, что сразу же после провокации "набросились" на Россию, уверен Пушков.