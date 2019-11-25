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Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Пушков назвал цель трибунала по Керченской провокации
Фото: РИА Новости
Международный трибунал по инциденту в районе Керченского пролива призван доказать организацию этой провокации экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.
По его мнению, такой трибунал "важен и необходим".
— Трибунал докажет, что именно Порошенко ради победы на выборах чуть было не втянул Украину в военный конфликт, — пояснил сенатор.
Также процесс высветит роль агрессивных заступников Украины, что сразу же после провокации "набросились" на Россию, уверен Пушков.
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе. Организаторы подчеркивают, что трибунал не является заменой официального судебного процесса. Он призван публично разоблачить провокацию украинской стороны и повлиять на общественное мнение Запада и стран "третьего мира" об инциденте.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Петр Порошенко , Алексей Пушков , Александр Молохов , Совет Федерации
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