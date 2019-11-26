Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
В мире
В НАТО захотели дружить с Россией
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия
США испугались российских С-400
США испугались российских С-400
Армия

В Ватикане помолились за Путина 

ТАСС + ещё 14 14 часов назад
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщила служба печати Святого престола, послание было направлено в момент пролета понтифика в небе над Россией по пути из Японии, где он завершил во вторник свой апостольский визит.
"Его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая божьего благословения, мира и радости", — говорится в телеграмме.
Отправка посланий главам государств, над которыми пролетает папский самолет, — устоявшаяся практика. Большая часть маршрута Франциска из Токио в Рим пролегала в воздушном пространстве РФ.
Последняя встреча главы Римско-католической церкви и российского лидера состоялась в Ватикане 4 июля. Стороны отмечают традиционно высокий уровень двусторонних отношений и близость позиций по ряду основных вопросов, включая защиту христиан, в том числе на Ближнем Востоке, и сохранение традиционных христианских ценностей.
Апостольская поездка Папы Римского в Таиланд и Японию проходила с 19 по 26 ноября.
ТАСС: последние новости
Путин обсудил с Зеленским по телефону передачу кораблей и газовую проблематику Путин обсудил с Зеленским по телефону передачу кораблей и газовую проблематику В Крыму отказались от теледебатов кандидатов в министры В Крыму отказались от теледебатов кандидатов в министры Кошки, пчелы и песцы. Зачем чипировать животных и сколько это будет стоить Кошки, пчелы и песцы. Зачем чипировать животных и сколько это будет стоить
Комментарии24 
Теги:
Политика , Видео , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Католическая церковь , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции 171
В НАТО захотели дружить с Россией
В НАТО захотели дружить с Россией 1
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду 43
США испугались российских С-400
США испугались российских С-400 123
В России оценили идею сократить новогодние выходные
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Видео
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
01:26
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
Шоу-бизнес
Собчак призналась в связи с олигархом за деньги
00:33
Собчак призналась в связи с олигархом за деньги
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение