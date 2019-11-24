В России отреагировали на карту Украины без Крыма

Публикация карты Украины без Крыма в британском издании The Economist является «знаковой». Об этом заявил сенатор Совета Федерации от полуострова Сергей Цеков.
Те, кто готовят и выпускают такие карты, отлично понимают, что Крым находится в составе России, а не Украины, — цитирует Цекова «Газета.ru».
Также российский парламентарий добавил, что основной задачей украинских посольств за рубежом является отслеживание подобных казусов и направление в связи с ними нот протеста.
Главным образом посольства занимаются тем, что твердят: «Крым — это Украина», — добавил сенатор.
Как писал News.ru, ранее в Великобритании разгорелся скандал из-за публикации в журнале The Economist видео, где демонстрировалась карта Украины без Крыма. Украинское посольство в США обратилось к редакторам издания с требованием исправить ошибку.
К настоящему времени спорный ролик удалён с YouTube-канала журнала.