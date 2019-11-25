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Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму 

Lenta.ru + ещё 6 28 минут назад
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, Россия в силу своего географического положения «не может не решать геополитических задач». Кроме того, он напомнил Хомчаку, что Крым, вопреки заявлениям украинской стороны, является российской территорией.
24 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Москва рассматривает Крым как военную базу, призванную «кошмарить» всю Европу и Северную Африку. «Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — подчеркнул он.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Теги:
Политика , Армия , Видео , Войска , Украина , Крым наш , Франц Клинцевич , Руслан Хомчак , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , ЕС , Республика Крым
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