Шохин анонсировал встречу Путина с бизнесом

Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года

"Я его (Путина — ред.) спросил, когда он вручал мне госнаграду: "Мы собираемся, — говорю, — к вам в гости, Владимир Владимирович. Состоится у нас встреча эта?" "Конечно" — сказал он. Так что собираемся", — сказал Шохин в ответ на вопрос, планирует ли российский бизнес встречу с главой государства, которая обычно проходит в конце года.

По его словам, тему встречи представители бизнеса сформулируют "ближе к делу", тем более что вопросов для обсуждения накапливается много. Точной даты он при этом не назвал.