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Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Шохин анонсировал встречу Путина с бизнесом
Фото: РИА Новости
Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца года, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Я его (Путина — ред.) спросил, когда он вручал мне госнаграду: "Мы собираемся, — говорю, — к вам в гости, Владимир Владимирович. Состоится у нас встреча эта?" "Конечно" — сказал он. Так что собираемся", — сказал Шохин в ответ на вопрос, планирует ли российский бизнес встречу с главой государства, которая обычно проходит в конце года.
По его словам, тему встречи представители бизнеса сформулируют "ближе к делу", тем более что вопросов для обсуждения накапливается много. Точной даты он при этом не назвал.
"Как правило, у нас две части разговора — открытая в Екатерининском зале (Кремля — ред.) и затем неформальное общение. Поэтому тем много набегает, практически ни одна тема не остаётся без ответа. И более того, неформальная часть у нас — это бокал шампанского, как говорится, Новый год на носу, но по моей просьбе с прошлого года у нас радиомикрофон. Все мы там общаемся", — добавил Шохин.
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Теги:
Политика , Александр Шохин , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , РИА Новости
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