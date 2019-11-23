Медведев вручил партбилеты «ЕР» новым соратникам

Дмитрий Медведев вручил партбилеты «Единой России» губернаторам, общественным деятелям и бизнесменам. Церемония прошла на совместном заседании высшего и генерального советов партии, в рамках XIX партийного съезда.

Премьер-министр поздравил соратников с вступлением в ряды «Единой России». Он отметил, что традиция вручения партбилетов очень давняя и основана в советский период, «но ничего плохого в ней нет».

Медведев напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки «Единой России» на региональных выборах, решили «работать и дальше внутри Партии».

В Москве сейчас проходит XIX Съезд партии «Единая Россия». В его работе участвуют руководители партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, представители Федерального собрания. На съезде выступит президент России Владимир Путин

Ожидается, что на съезде обсудят подготовку к выборам в Государственную Думу в 2021 году, объявят о создании отраслевых рабочих групп генсовета, создадут партийный правозащитный центр. Также будет представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России». Граждане смогут узнать в приемных о реализации партийных проектов или вступить в партию.

Напомним, Дмитрий Медведев является председателем партии «Единая Россия».