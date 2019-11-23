Медведев вручил партбилеты «ЕР» новым соратникам 

Дмитрий Медведев вручил партбилеты «Единой России» губернаторам, общественным деятелям и бизнесменам. Церемония прошла на совместном заседании высшего и генерального советов партии, в рамках XIX партийного съезда.
Премьер-министр поздравил соратников с вступлением в ряды «Единой России». Он отметил, что традиция вручения партбилетов очень давняя и основана в советский период, «но ничего плохого в ней нет».
Партбилеты получили глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, руководитель дирекции воздушного транспорта государственной транспортной лизинговой компании Андрей Бердников, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель комитета Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению Юрий Грошев, депутат Пензенской городской Думы Николай Кузяков, руководитель центра сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, президент центра социальной и трудовой адаптации «Свобода» Владимир Сидоров, депутат внутригородского муниципального образования «Красненькая речка» Михаил Соколов, депутат Московской областной Думы Вячеслав Фомичев, депутат Тамбовской областной Думы Константин Черкасов, секретарь Мурманского регионального отделения Партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Шаханов.
Медведев напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки «Единой России» на региональных выборах, решили «работать и дальше внутри Партии».
В Москве сейчас проходит XIX Съезд партии «Единая Россия». В его работе участвуют руководители партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, представители Федерального собрания. На съезде выступит президент России Владимир Путин.
Ожидается, что на съезде обсудят подготовку к выборам в Государственную Думу в 2021 году, объявят о создании отраслевых рабочих групп генсовета, создадут партийный правозащитный центр. Также будет представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России». Граждане смогут узнать в приемных о реализации партийных проектов или вступить в партию.
Напомним, Дмитрий Медведев является председателем партии «Единая Россия».