Путин рассказал, кто может сдать Россию 

На XIX съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин назвал тех граждан, которые могут сдать страну.
«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут», — заявил глава государства. Он добавил, что такие действия происходили не единожды и в новейшей истории.
В ходе съезда партии планируется подвести итоги работы политического объединения за 2019 год и обсудить задачи на будущее, передает RT.
Как ранее писало «URA.RU», глава государства посещает только те партийные сборы, которые посвящены избирательным кампаниям. За последние семь лет исключения случались лишь дважды: в 2012 году, когда на съезде лидером единороссов был избран премьер Дмитрий Медведев, и в 2018 году.