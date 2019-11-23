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Путин рассказал, кто может сдать Россию 

Ura.Ru 33 минуты назад
На XIX съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин назвал тех граждан, которые могут сдать страну.
«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут», — заявил глава государства. Он добавил, что такие действия происходили не единожды и в новейшей истории.
В ходе съезда партии планируется подвести итоги работы политического объединения за 2019 год и обсудить задачи на будущее, передает RT.
Как ранее писало «URA.RU», глава государства посещает только те партийные сборы, которые посвящены избирательным кампаниям. За последние семь лет исключения случались лишь дважды: в 2012 году, когда на съезде лидером единороссов был избран премьер Дмитрий Медведев, и в 2018 году.
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Теги:
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Единая Россия
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