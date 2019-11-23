Путин рассказал, кто может сдать Россию

«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут», — заявил глава государства. Он добавил, что такие действия происходили не единожды и в новейшей истории.

В ходе съезда партии планируется подвести итоги работы политического объединения за 2019 год и обсудить задачи на будущее, передает RT.