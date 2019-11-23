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Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Путин призвал «терзать и трясти» чиновников
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
"Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня. Прошу вас будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости. Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их трясти, добиваться решений", — сказал Путин на съезде партии «Единая Россия».
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Единая Россия , РИА Новости , Москва
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