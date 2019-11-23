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В Совфеде отреагировали на возвращение Ротару в Россию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Совфеде отреагировали на возвращение Ротару в РФ
Фото: РИА Новости
Пустые места на концертах могли бы стать лучшим ответом на планы певицы Софии Ротару вернуться в Россию, считает глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщают РИА «Новости».
Сенатор считает, что российский минкульт должен иметь инструменты влияния на артистов, которые критикуют Россию и приезжают в нашу страну на заработки. Он привел в пример недавние скандальные заявления грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе против России, несмотря на его постоянные гастролироли в Москве.
«Говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — отметил сенатор.
По мнению Рязанского, необходимо поинтересоваться у россиян, нужны ли им гастроли подобных исполнителей. Ранее Ротару отказывалась от выступлений в России из-за политических разногласий Москвы и Киева и по причине собственного нездоровья.
Гонорар певицы за один концерт, по некоторым данным, составляет около 3,1-3,8 млн рублей, пишет Газета.ru.
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Теги:
Политика , Шоу-бизнес , Валерий Рязанский , Вахтанг Кикабидзе , София Ротару , Минкультуры , Совет Федерации , Газета.Ru
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