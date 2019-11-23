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Зять Ельцина спрогнозировал, когда Путин уйдет с поста президента 

Ura.Ru 14 минут назад
Юмашев спрогнозировал дату ухода Путина из политики
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российский лидер Владимир Путин уйдет с поста после окончания его президентского срока в 2024 году. Об этом на фестивале «Слова и музыка свободы — СМС» в Екатеринбурге заявил зять первого президента России Валентин Юмашев, передает с места событий корреспондент «URA.RU».
«Если вы спросите [Путина] сегодня, то с уверенностью в 99% он скажет, что уйдет в 2024 году», — пояснил Юмашев в разговоре с журналистом Владимиром Познером. Он заметил, что Путин на заре президентства не собирался оставаться у власти почти 20 лет, но «на его решения повлияли различные ситуации».
Также Юмашев уточнил, что до сих пор встречается с Путиным. «Я, как известно, его советник на общественных началах. Конечно, бессмысленно мне влезать в какие-либо политические советы, у Путина есть своя команда, но, к счастью для меня,
он соглашается на эти встречи», — заключил бывший руководитель администрации президента.
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Теги:
Политика , Владимир Познер , Валентин Юмашев , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Екатеринбург
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