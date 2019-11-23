Юмашев спрогнозировал дату ухода Путина из политики

Зять Ельцина спрогнозировал, когда Путин уйдет с поста президента

Российский лидер Владимир Путин уйдет с поста после окончания его президентского срока в 2024 году. Об этом на фестивале «Слова и музыка свободы — СМС» в Екатеринбурге заявил зять первого президента России Валентин Юмашев , передает с места событий корреспондент «URA.RU».

«Если вы спросите [Путина] сегодня, то с уверенностью в 99% он скажет, что уйдет в 2024 году», — пояснил Юмашев в разговоре с журналистом Владимиром Познером. Он заметил, что Путин на заре президентства не собирался оставаться у власти почти 20 лет, но «на его решения повлияли различные ситуации».

Также Юмашев уточнил, что до сих пор встречается с Путиным. «Я, как известно, его советник на общественных началах. Конечно, бессмысленно мне влезать в какие-либо политические советы, у Путина есть своя команда, но, к счастью для меня,