Россия отреагировала на стратегию «возвращения» Крыма

В Госдуме отреагировали на украинскую стратегию «возвращения» Крыма

По словам Водолацкого, все заявления, которые делают и делали украинские политики по Крыму, сводятся к тому, что для них полуостров существует как "территория без людей".

"Они не понимают одного: население Крыма проголосовало, высказало свое волеизъявление о том, что они возвращаются в Россию", — добавил он.