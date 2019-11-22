Россия отреагировала на стратегию «возвращения» Крыма

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на заявление команды украинского лидера Владимира Зеленского о разработке стратегии по "возвращению" Крыма, передает RT.
По словам Водолацкого, все заявления, которые делают и делали украинские политики по Крыму, сводятся к тому, что для них полуостров существует как "территория без людей".
"Они не понимают одного: население Крыма проголосовало, высказало свое волеизъявление о том, что они возвращаются в Россию", — добавил он.
Украинский политик Антон Кориневич заявил, что команда главы Украины Владимира Зеленского занимается разработкой стратегии "по возвращению Крыма". При этом он раскрыл один из шагов — концепцию "переходного правосудия".