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В Госдуме отреагировали на украинскую стратегию «возвращения» Крыма 

Газета.Ru 1 час назад
Россия отреагировала на стратегию «возвращения» Крыма
Фото: ТАСС
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на заявление команды украинского лидера Владимира Зеленского о разработке стратегии по "возвращению" Крыма, передает RT.
По словам Водолацкого, все заявления, которые делают и делали украинские политики по Крыму, сводятся к тому, что для них полуостров существует как "территория без людей".
"Они не понимают одного: население Крыма проголосовало, высказало свое волеизъявление о том, что они возвращаются в Россию", — добавил он.
Украинский политик Антон Кориневич заявил, что команда главы Украины Владимира Зеленского занимается разработкой стратегии "по возвращению Крыма". При этом он раскрыл один из шагов — концепцию "переходного правосудия".
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Теги:
Политика , Виктор Водолацкий , Владимир Зеленский , Антон Кориневич , Госдума , Республика Крым
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