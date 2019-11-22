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Палестина ожидает визит Путина в 2020 году
Газета.Ru
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ещё 1
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Российский лидер
Владимир Путин
может посетить
Палестину
в начале 2020 года, передает ТАСС.
Об этом рассказал посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.
Он выразил надежду, что визит будет "во благо наших народов".
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ИТАР-ТАСС
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