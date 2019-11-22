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Палестина ожидает визит Путина в 2020 году 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Палестина ожидает визит Путина в 2020 году
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин может посетить Палестину в начале 2020 года, передает ТАСС.
Об этом рассказал посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.
Он выразил надежду, что визит будет "во благо наших народов".
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Теги:
Политика , Ближний Восток , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Палестина
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