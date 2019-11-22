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Стало известно о желании Путина уйти из политики в 90-х 

Lenta.ru 36 минут назад
Стало известно о желании Путина уйти из политики
Фото: РИА Новости
Действующий президент России Владимир Путин в конце 90-х годов, будучи в должности главы контрольного управления администрации Бориса Ельцина, думал уйти из политики. Об этом заявил советник главы государства Валентин Юмашев в интервью журналисту Владимиру Познеру, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Ельцин Центра».
«Он приходит ко мне, это было, наверное, где-то через год после [начала] его работы начальником контрольного управления, и говорит о том, что он хочет уйти», — рассказал Юмашев.
Будущий президент России пожаловался на плотный рабочий график и занятые выходные.
«Хочется на волю, потому что вся моя жизнь до этого была — сначала совсем жесткая служба, потом с [Анатолием] Собчаком с утра до вечера все на мне, а затем — Кремль, где тоже все до вечера, до ночи», — вспоминает Юмашев разговор с Путиным.
Юмашев тогда не отпустил Путина, пообещав вернуться к разговору позже. По его словам, Путин выделялся среди других его заместителей.
Валентин Юмашев руководил администрацией президента с марта 1997-го по декабрь 1998 года. Женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина. В июне прошлого года стал советником президента Путина на общественных началах. Эту же должность он занимал при Борисе Ельцине.
Путин был назначен заместителем руководителя администрации президента России — начальником Главного контрольного управления президента в марте 1997 года. Спустя три года он возглавил государство.
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Теги:
Политика , Татьяна Дьяченко , Владимир Познер , Борис Ельцин , Валентин Юмашев , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Ельцин-центр
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