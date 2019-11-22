Жириновский станет Дедом Морозом для малоимущих

Жириновский пообещал стать Дедом Морозом для малоимущих россиян

Малообеспеченные россияне, которым не хватает денег на новогодние подарки для своих детей, получат подарки от партии ЛДПР . Такое обещание дал лидер партии Владимир Жириновский

По его словам, несмотря на сложное финансовое положение родителей, дети не должны переставать верить в Деда Мороза.

Мы вышлем денег именно на подарок ребёнку, чтобы никто не остался обиженным, ведь дети все одинаковые — все самые лучшие и все ждут чудес на Новый год! — цитирует Жириновского «Дума ТВ».

Политик подчеркнул, что «у всех детей в нашей стране должен быть праздник» и предложил всем, кто испытывает сложности с деньгами на подарок для ребёнка, писать письма по адресу: Москва, Государственная Дума , ЛДПР.

Ранее, как писал News.ru, Жириновский предложил раздавать малоимущим россиянам продукты, у которых истёк срок годности. Он заявил, что готов предоставить для таких целей офисы возглавляемой им партии.