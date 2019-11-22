Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Армия
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
В мире
«Железных волков» натаскивают на Россию
«Железных волков» натаскивают на Россию
Армия
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
Происшествия

Жириновский пообещал стать Дедом Морозом для малоимущих россиян 

News.ru 1 час назад
Жириновский станет Дедом Морозом для малоимущих
Фото: РИА Новости
Малообеспеченные россияне, которым не хватает денег на новогодние подарки для своих детей, получат подарки от партии ЛДПР. Такое обещание дал лидер партии Владимир Жириновский.
По его словам, несмотря на сложное финансовое положение родителей, дети не должны переставать верить в Деда Мороза.
Мы вышлем денег именно на подарок ребёнку, чтобы никто не остался обиженным, ведь дети все одинаковые — все самые лучшие и все ждут чудес на Новый год! — цитирует Жириновского «Дума ТВ».
Политик подчеркнул, что «у всех детей в нашей стране должен быть праздник» и предложил всем, кто испытывает сложности с деньгами на подарок для ребёнка, писать письма по адресу: Москва, Государственная Дума, ЛДПР.
Ранее, как писал News.ru, Жириновский предложил раздавать малоимущим россиянам продукты, у которых истёк срок годности. Он заявил, что готов предоставить для таких целей офисы возглавляемой им партии.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
News.ru: последние новости
Украинские пользователи опознали участника жестокой казни в Сирии Украинские пользователи опознали участника жестокой казни в Сирии Путин вручил награды вдовам погибших в ходе испытаний под Северодвинском Путин вручил награды вдовам погибших в ходе испытаний под Северодвинском Малайзия призвала обнародовать все улики по крушению МН17 на Украине Малайзия призвала обнародовать все улики по крушению МН17 на Украине 
Теги:
Политика , Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля 43
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии 444
«Железных волков» натаскивают на Россию
«Железных волков» натаскивают на Россию 23
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских 105
Сирийская казнь шокировала Кремль
Сирийская казнь шокировала Кремль 761
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение