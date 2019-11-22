Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Армия
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
В мире
«Железных волков» натаскивают на Россию
«Железных волков» натаскивают на Россию
Армия
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
Происшествия

Медведев отметил важность развития студенческого движения в России 

ТАСС 1 час назад
Медведев заявил о развитии студенческого движения в РФ
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев приветствовал участников форума "Россия студенческая", отметив важность развития студенческого движения в России.
"Вы последние дни активно обсуждали то, что называется глобальными трендами молодежной политики, и думали над тем, как развивать студенческие движения в нашей стране. Это действительно важно. Уверен, что мероприятия подобного формата необходимы для развития студенческого движения в нашей стране. Причина понятна — будущее за молодыми людьми, а студенческая молодежь — это самая активная его часть", — сказал председатель правительства в видеообращении, которое продемонстрировали участникам форума.
VI Общероссийский форум "Россия Студенческая" проходит с 19 по 23 ноября 2019 года в Москве на базе Московского политехнического университета. Его участниками стали 800 студентов из более 70 субъектов России. Ключевой темой форума стало создание студенческих трендов в России.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
ТАСС: последние новости
В ФСБ ответили на обвинения Украины в пропаже части оборудования с переданных кораблей В ФСБ ответили на обвинения Украины в пропаже части оборудования с переданных кораблей Путин вручил награды семьям сотрудников, погибших при ЧП под Северодвинском Путин вручил награды семьям сотрудников, погибших при ЧП под Северодвинском Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Комментарии1 
Теги:
Политика , Общество , Дмитрий Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля 43
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии 444
«Железных волков» натаскивают на Россию
«Железных волков» натаскивают на Россию 23
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских 105
Сирийская казнь шокировала Кремль
Сирийская казнь шокировала Кремль 761
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение