Медведев заявил о развитии студенческого движения в РФ

Медведев отметил важность развития студенческого движения в России

"Вы последние дни активно обсуждали то, что называется глобальными трендами молодежной политики, и думали над тем, как развивать студенческие движения в нашей стране. Это действительно важно. Уверен, что мероприятия подобного формата необходимы для развития студенческого движения в нашей стране. Причина понятна — будущее за молодыми людьми, а студенческая молодежь — это самая активная его часть", — сказал председатель правительства в видеообращении, которое продемонстрировали участникам форума.

VI Общероссийский форум "Россия Студенческая" проходит с 19 по 23 ноября 2019 года в Москве на базе Московского политехнического университета. Его участниками стали 800 студентов из более 70 субъектов России. Ключевой темой форума стало создание студенческих трендов в России.