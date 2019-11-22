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Происшествия

Патрушев оценил военно-политическую обстановку в мире 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Патрушев оценил военно-политическую обстановку в мире
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что военно-политическая обстановка в мире меняется динамично, прежде всего, в неблагоприятном направлении, это стало темой обсуждения на заседании Совбеза РФ.
"Обстановка в мире, прежде всего военно-политическая, меняется исключительно динамично, и во многом в неблагоприятном направлении", — сказал он в пятницу журналистам после совещания Совбеза.
Он добавил, что с учетом этого в ходе совещания обсуждались вопросы совершенствования военной организации.
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Теги:
Политика , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ
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