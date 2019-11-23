Россия определилась с Курилами 

Япония должна признать суверенитет России над Курилами для заключения мирного договора. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.
Как сообщает ТАСС, японский политик сказал, что Токио продолжит переговоры с Москвой о мирном договоре, руководствуясь ключевым принципом: сначала «решение территориальной проблемы», затем — заключение мирного договора.
Лавров отметил, что президент России и премьер-министр Японии договорились действовать на основе декларации 1956 года. В документе описана иная последовательность.
«Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — сказал Лавров.
По его словам Лаврова, военно-политический союз США и Японии создает препятствия для заключения мирного договора. Представители МИД РФ передали японским коллегам перечень конкретных озабоченностей РФ из-за укрепляющегося японо-американского военно-политического альянса. Токио обещал отреагировать.
В декабре диалог продолжится: визит в Россию нанесет министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин отверг возможность передачи Курил Японии.