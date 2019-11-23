Россия определилась с Курилами

Как сообщает ТАСС , японский политик сказал, что Токио продолжит переговоры с Москвой о мирном договоре, руководствуясь ключевым принципом: сначала «решение территориальной проблемы», затем — заключение мирного договора.

Лавров отметил, что президент России и премьер-министр Японии договорились действовать на основе декларации 1956 года. В документе описана иная последовательность.

«Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — сказал Лавров.

По его словам Лаврова, военно-политический союз США и Японии создает препятствия для заключения мирного договора. Представители МИД РФ передали японским коллегам перечень конкретных озабоченностей РФ из-за укрепляющегося японо-американского военно-политического альянса. Токио обещал отреагировать.

В декабре диалог продолжится: визит в Россию нанесет министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.