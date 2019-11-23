Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей
Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей
Происшествия
Осень в столице обновила третий морозный рекорд
Осень в столице обновила третий морозный рекорд
Погода
"Делает совершенно правильно": Быков похвалил Путина
"Делает совершенно правильно": Быков похвалил Путина
Общество
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака
Шоу-бизнес

Россия определилась с Курилами 

Рамблер + ещё 21 9 минут назад
Япония должна признать суверенитет России над Курилами для заключения мирного договора. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.
Как сообщает ТАСС, японский политик сказал, что Токио продолжит переговоры с Москвой о мирном договоре, руководствуясь ключевым принципом: сначала «решение территориальной проблемы», затем — заключение мирного договора.
Лавров отметил, что президент России и премьер-министр Японии договорились действовать на основе декларации 1956 года. В документе описана иная последовательность.
«Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — сказал Лавров.
По его словам Лаврова, военно-политический союз США и Японии создает препятствия для заключения мирного договора. Представители МИД РФ передали японским коллегам перечень конкретных озабоченностей РФ из-за укрепляющегося японо-американского военно-политического альянса. Токио обещал отреагировать.
В декабре диалог продолжится: визит в Россию нанесет министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин отверг возможность передачи Курил Японии.
Комментарии416 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Видео , Катастрофы , Япония и Россия , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей
Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей
Осень в столице обновила третий морозный рекорд
Осень в столице обновила третий морозный рекорд
«Делает совершенно правильно»: Быков похвалил Путина
«Делает совершенно правильно»: Быков похвалил Путина 30
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака 13
США испугались последствий войны с Китаем
США испугались последствий войны с Китаем 25
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Экология
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение