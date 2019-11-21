Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В мире
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика

Путин пожелал чиновникам брать пример с пилота Юсупова 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Путин пожелал чиновникам брать пример с пилота Юсупова
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными, в том числе с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, совершившим аварийную посадку в поле.
«Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово», — сказал Путин Юсупову, сообщает «Интерфакс».
Путин вручил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звезду Героя России. «Все мы помним историю спасения пассажирского самолета летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину», — сказал Путин на церемонии.
Глава государства подчеркнул, что пилоты спасли множество жизней. «Высококлассные летчики по праву удостоены звания Герой России. Такие качества, как надежность, сила духа, верность гражданскому долгу и умение брать на себя ответственность, всегда вызывают уважение», — добавил он.
Путин также пообщался с награжденными, в том числе с композитором Александрой Пахмутовой, которая была удостоена ордена Андрея Первозванного, а также с Татьяной Дорониной, получившей орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.
Позже президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ФСБ ответила на заявления Киева об «украденном» с кораблей оборудовании ФСБ ответила на заявления Киева об «украденном» с кораблей оборудовании Путин не случайно предрек распад Евросоюза Путин не случайно предрек распад Евросоюза Россия заступилась за Белоруссию перед ОБСЕ Россия заступилась за Белоруссию перед ОБСЕ
Комментарии2 
Теги:
Политика , Татьяна Доронина , Александра Пахмутова , Владимир Путин , Уральские авиалинии , Интерфакс , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором 52
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии 740
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко 3
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском 207
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Видео
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение