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Путин: Погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие 

Российская Газета + ещё 19 43 минуты назад
Испытывали уникальное оружие: Путин о ЧП под Северодвинском
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Президент России Владимир Путин вручил вдовам сотрудников "Ростатома", погибших этим летом под Северодвинском во время испытаний новейшей ракетной двигательной установки, присужденные посмертно ордена Мужества. Встреча прошла в Кремле 21 ноября.
Президент выразил соболезнования семьям, отметив, что погибшие выбрали для себя особую миссию — защищать Россию — и с честью выполнили свой долг. Они разрабатывали уникальное оружие, призванное обеспечить мир для будущих поколений. По словам президента, посвятить себя и свою жизнь такому делу — это мужественный выбор гражданина и патриота страны.
Путин подчеркнул, что каждый из посмертно награжденных внес незаменимый вклад в укрепление страны. Сам факт обладания такими уникальными технологиями стал надежной гарантией мира на планете, и в России продолжат совершенствовать это оружие, заявил президент.
Напомним, инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел восьмого августа. В ночь на 10 августа госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, еще трое были госпитализированы.
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Теги:
Политика , Оружие , Владимир Путин , Росатом , Северодвинск
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