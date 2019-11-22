Испытывали уникальное оружие: Путин о ЧП под Северодвинском

Путин: Погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин вручил вдовам сотрудников "Ростатома", погибших этим летом под Северодвинском во время испытаний новейшей ракетной двигательной установки, присужденные посмертно ордена Мужества. Встреча прошла в Кремле 21 ноября.

Президент выразил соболезнования семьям, отметив, что погибшие выбрали для себя особую миссию — защищать Россию — и с честью выполнили свой долг. Они разрабатывали уникальное оружие, призванное обеспечить мир для будущих поколений. По словам президента, посвятить себя и свою жизнь такому делу — это мужественный выбор гражданина и патриота страны.

Путин подчеркнул, что каждый из посмертно награжденных внес незаменимый вклад в укрепление страны. Сам факт обладания такими уникальными технологиями стал надежной гарантией мира на планете, и в России продолжат совершенствовать это оружие, заявил президент.