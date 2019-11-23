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Глава Крыма предложил подарить украинским военным два российских унитаза 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Глава Крыма решил сделать украинским военным подарок
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, которые ранее пожаловались на плохое состояние возвращенных Россией военных кораблей.
Зеленский попросит Путина вернуть унитазы
«До сих пор не могут унитазы у себя найти. Жалобы Зеленский пишет. Не стыдно им такое заявлять. Лучше бы молчали сидели. Это говорит об уровне украинской политики. Точно наши пограничники ничего себе не присвоили, поэтому я коллегам даже сказал, что давайте подарим им два российских унитаза, пусть радуются», — сказал Аксенов во время выступления перед студентами в МГИМО. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.
Ранее Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. Однако президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.
В ФСБ заявили, что военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе, были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.
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Комментарии42 
Теги:
Политика , Керченский пролив , Республика Крым
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