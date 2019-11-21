МИД ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

МИД России отреагировали на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву . Как пишет РИА Новости, официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что не понимает, «как боеспособность военных кораблей Украины зависит от наличия там сантехники».

Напомним, накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей, задержанных в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны, пишет Утро.ру. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на возвращённых судах отсутствует часть оборудования, подчёркивает Свободная пресса. В связи с этим Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающую технику.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в беседе с НСН объяснил, почему украинцы недосчитались корабельного оборудования.

«Зеленский про унитазы уже не говорил, сказал, что «кое-чего» не хватает. Говорил про унитазы командующий, который вообще не представляет себе, что такое гальюн на корабле. Там снять невозможно, только пол надо выломать. Глупости всякие они болтают, а мы с вами, взрослые люди, будем обсуждать да еще людям мозги пудрить.

Как напоминает НСН, 18 ноября в нейтральных водах Москва передала Киеву три украинских корабля, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе после нарушения российской границы. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что после осмотра судов будут определены сроки их возвращения на службу.