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Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
МИД ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Фото: nsn.fm
В МИД России отреагировали на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву. Как пишет РИА Новости, официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что не понимает, «как боеспособность военных кораблей Украины зависит от наличия там сантехники».
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Напомним, накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей, задержанных в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны, пишет Утро.ру. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на возвращённых судах отсутствует часть оборудования, подчёркивает Свободная пресса. В связи с этим Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающую технику.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в беседе с НСН объяснил, почему украинцы недосчитались корабельного оборудования.
«Зеленский про унитазы уже не говорил, сказал, что «кое-чего» не хватает. Говорил про унитазы командующий, который вообще не представляет себе, что такое гальюн на корабле. Там снять невозможно, только пол надо выломать. Глупости всякие они болтают, а мы с вами, взрослые люди, будем обсуждать да еще людям мозги пудрить.
Как напоминает НСН, 18 ноября в нейтральных водах Москва передала Киеву три украинских корабля, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе после нарушения российской границы. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что после осмотра судов будут определены сроки их возвращения на службу.
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Комментарии3 
Теги:
Политика , Игорь Воронченко , Владимир Зеленский , Владимир Луценко , ФСБ , МИД , Ytro.ru , РИА Новости , Киев
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