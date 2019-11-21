В МИД оценили текущую ситуацию в Венесуэле

"По текущей ситуации в Венесуэле. Она остается напряженной, есть, правда, и обнадеживающие элементы. Недавно там прошли уличные акции противоборствующих сторон. Они, к счастью, обошлись без серьезных инцидентов. Мы обратили внимание, что заметно снизилось количество митингующих со стороны оппозиции", — заявила она.

По словам Захаровой, в Вашингтоне "упорно игнорируют позитивные изменения, которые имеют место в переговорах правительства и оппозиции Венесуэлы".

"Из-за дефицита идей инструменты свержения законного правительства остаются прежними: ужесточение односторонних противоправных мер, неотступная поддержка теряющего популярность Гуаидо, продолжение антимадуровской пропагандистской кампании, подрывная работа внутри страны", — заявила она.

Захарова особо отметила подход ряда западных СМИ к освещению ситуации в стране.

"Особую озабоченность, конечно, вызывает абсолютно необъективный подход, который строится по принципу двойных стандартов, ряда средств массовой информации в освещении ситуации в странах латиноамериканского региона", — добавила дипломат.