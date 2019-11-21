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Захарова отреагировала на невыдачу Британией виз журналистам из России 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
МИД отреагировал на невыдачу виз журналистам
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности в ситуации с отказом Великобритании выдать визы двум российским журналистам.
«Мы получали вопросы в том числе и относительно наших ответных действий. Вы прекрасно понимаете, что этот принцип никто не отменял. И не надо будет потом подавать дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы, или отозвала визы, или чинит какие-то препятствия», — сказала она.
Ранее в Министерстве иностранных дел подтвердили, что официальные власти Британии отказались выдать визы российским собкорам для работы в этой стране.
По данным СМИ, одному из них её не продлили, а второму — не выдали без объяснения причин.
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Теги:
Политика , Мария Захарова , МИД , Великобритания
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