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Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
«Шпионский скандал» в Сербии назвали провокацией
Фото: РИА Новости
"Шпионский скандал" в Сербии — это очередная провокационная история перед контактами на высшем уровне. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем или на высоком уровне, где-то за несколько дней появляются интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации. Проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается какой-то наскоро состряпанной провокацией", — сказала она.
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, — это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", — добавила дипломат.
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Теги:
Политика , Сербия
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