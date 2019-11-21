МИД пообещал следить за НАТО в космосе

В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе

Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе. Мария Захарова. Об этом заявила официальный представитель российского МИД «Военное планирование Альянса нацелено на задачи достижения превосходства во всех средах со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации и эскалации напряжённости. Теперь НАТО добралось и до космоса», — сказал она, выступая перед журналистами. Дипломат призвала страны альянса поддержать усилия России по недопущению гонки вооружений в космическом пространстве. «Исходим из того, что превращение космоса в арену вооружённого противостояния не отвечало бы интересам безопасности ни одной из стран мира, включая сами государства-члены НАТО», — подытожила представитель внешнеполитического ведомства. 20 ноября генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, признав космос новой оперативной сферой НАТО. Военно-космическая концепция альянса была утверждена в конце июня.

Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи