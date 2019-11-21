Путин о новом порядке медосмотра водителей: чушь какая-то

Президент отметил, что отдавать за медицинскую справку 5 тысяч рублей неприемлемо для страны, в которой минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч рублей.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек», — сказал президент во время поездки по первому Московскому центральному диаметру.

Путин возмутился, что за справку стоимостью 5 тысяч рублей «ползарплаты надо человеку отдать» и еще пройти все инстанции.

Президент признал необходимость проведения дополнительных обследований, связанных с употреблением наркотиков, однако посоветовал «вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы».

Кроме того, глава государства заявил, что для введения новых обследований для водителей нужно, чтобы в регионах появилось новое оборудование, желательно, отечественного производства.