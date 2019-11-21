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Путин о новом порядке медосмотра водителей: чушь какая-то 

Рамблер 5 минут назад
Путин о новом порядке медосмотра водителей: чушь какая-то
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о росте стоимости медицинских справок для ГИБДД, передает ТАСС.
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Президент отметил, что отдавать за медицинскую справку 5 тысяч рублей неприемлемо для страны, в которой минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч рублей.
«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек», — сказал президент во время поездки по первому Московскому центральному диаметру.
Путин возмутился, что за справку стоимостью 5 тысяч рублей «ползарплаты надо человеку отдать» и еще пройти все инстанции.
Президент признал необходимость проведения дополнительных обследований, связанных с употреблением наркотиков, однако посоветовал «вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы».
Кроме того, глава государства заявил, что для введения новых обследований для водителей нужно, чтобы в регионах появилось новое оборудование, желательно, отечественного производства.
В четверг Минздрав России отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, предусматривающем сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, который должен был вступить в силу 22 ноября, «в связи с обеспокоенностью граждан». В случае вступления приказа в силу медицинская справка для водителей в Москве подорожала бы более чем в 4 раза — с 800 до 3600 рублей.
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Комментарии321 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Владимир Путин , Минздрав РФ , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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