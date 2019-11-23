Политики и бизнесмены получили членские билеты «Единой России»

Президент Ростелекома и врио главы Севастополя стали членами «Единой России»

Ряд политиков и общественных деятелей стали членами "Единой России" , партбилеты им были вручены в субботу перед началом совместного заседания высшего и генерального советов партии в рамках 19-го съезда единороссов.

"Хотел напомнить всем про [единый день голосования] 8 сентября, когда наши коллеги продемонстрировали хорошую работу, а граждане нашей страны поддержали целый ряд наших кандидатов. Среди них есть члены партии "Единая Россия" и беспартийные", — заявил в начале заседания председатель"Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он проинформировал, что "главы регионов, возглавившие в этом году и в предыдущие годы списки [партии на выборах] приняли решение о том, чтобы работать и дальше внутри партии".

"Сегодня я хочу наших соратников по партии поздравить с вступлением в ряды "Единой России" и, пользуясь этой возможностью, вручить им партийные билеты", — сказал Медведев.

Он назвал традицию вручения партбилетов на съездах "древней, уходящей еще в советский период".