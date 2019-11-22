Добиваются правды: О катастрофе с MH17

Как Россия и Малайзия добиваются правды в деле о катастрофе MH17

Россия предоставит Малайзии имеющиеся у неё данные по крушению Boeing-777 компании Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой. Тот, в свою очередь, отметил, что его страна ожидает обнародования всех независимых улик. Эксперты полагают, что Куала-Лумпур не устраивает позиция нидерландской следственной группы, которая «назначила» Россию виновной, игнорируя все не подходящие под эту версию свидетельства.

Россия готова предоставить Малайзии имеющиеся у неё данные по крушению в Донбассе рейса MH17. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой, которые прошли в Москве 21 ноября.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва прикладывала все возможные усилия, чтобы обеспечить максимально объективное и подробное расследование обстоятельств крушения лайнера, однако предоставляемые данные игнорировалось Совместной следственной группой (ССГ).

«И, как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в Совместную следственную группу, Малайзию не информировали. Поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить к нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут всё то, что они показывали и передавали в Нидерланды для Совместной следственной группы. Надеюсь, что это поможет нашим малайзийским коллегам быть более информированными, чем того бы хотели остальные участники следственной группы», — добавил глава МИД России.

Отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос телеканала RT, Сайфуддин Абдулла сообщил, что его страна надеется на обнародование независимых улик.

«Малайзия как страна, непосредственно вовлечённая в дело рейса МН17, участвовала в какой-то момент в работе Совместной следственной группы. Но, к сожалению, наше присоединение к этому процессу было запоздалым. Во-вторых, мы надеемся, что независимые улики от тех лиц, у которых есть какие-то свидетельства, материалы, должны быть обнародованы», — сказал малайзийский министр.

Он добавил, что в Малайзии «готовы выслушать всех людей, всех лиц, у которых есть какая-то информация, касающаяся этой катастрофы».

Константин Блохин. Заявление главы МИД Малайзии говорит о том, что его страна понимает, что расследование призвано выставить Россию единственной стороной, виновной в трагедии, и при этом представить Украину потерпевшей, отметил в разговоре с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

«Естественно, малазийцам нужна правда, реальные доказательства, поскольку они понимают, что Россия к этой трагедии непричастна. Но в условиях «альтернативных фактов» и фейковых новостей добиться этого от Европы и Украины нереально», — пояснил эксперт.

По словам Константина Блохина, трудно предсказать, сможет ли активное участие Малайзии в сотрудничестве с Россией повлиять на ход расследования.

«Но в данном случае вызывает уважение то, что Малайзия как пострадавшая сторона беспристрастно относится к России», — добавил политолог.

Нераскрытая катастрофа

Пассажирский лайнер Boeing-777 государственной авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение в Донецкой области Украины, в то время когда там шла активная фаза вооружённого противостояния между ВСУ и силами самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Воздушное пространство над зоной боевых действий не было закрыто для пассажирских самолётов. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек, большая часть которых являлась гражданами Нидерландов.

Практически сразу после трагедии западные СМИ возложили вину за произошедшее на непризнанные республики и Россию.

Для расследования обстоятельств катастрофы была создана следственная группа из представителей Нидерландов, Украины, Австралии и Бельгии. Представители Малайзии смогли принять участие в работе группы лишь через несколько месяцев после её формирования.

В мае 2018 года ССГ озвучила версию, согласно которой самолёт был сбит ракетой серии 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук». Следователи ССГ также заявили, что сбивший пассажирский самолёт «Бук» прибыл в Донбасс якобы с территории России.

Тогда некоторые СМИ отмечали, что доводы ССГ повторяли заявления одиозного британского блога Bellingcat, который провёл «расследование» и обвинил в причастности к трагедии Россию на основе данных из соцсетей.

В пятую годовщину трагедии 17 июля 2019 года в МИД России отметили, что расследование ССГ с самого начала имело целью представить виновной исключительно Россию, несмотря на то, что Москва с первого дня взаимодействовала с Амстердамом, нидерландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой.

Россия также напомнила, что направила в Нидерланды рассекреченные «технические и конструкторские данные ракет системы „Бук“, „необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии“, а также информацию о натурном эксперименте, проведённом производителем ЗРК „Бук“ концерном „Алмаз-Антей“

В 2018 году Минобороны России также продемонстрировало признаки фальсификации видеороликов, использовавшихся ССГ. Смонтированное видео якобы подтверждало присутствие ЗРК „Бук“ на территориях, находившихся под контролем сил самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Как отметил в беседе с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин , нидерландская комиссия игнорирует эти неопровержимые доказательства, так как „выполняет политический заказ“.

»Это расследование полностью ангажировано под концепцию линчевания России в информационном пространстве, а для этого нужны подобного рода судилища, которые абсолютно необъективны и просто выполняют волю США… Малайзия знакома с этими аргументами. Она хочет убедиться, что расследование объективно, и не верит, что Россия причастна к этой трагедии», — добавил эксперт.

Скрываемые доказательства

Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 21 ноября заявил, что для того, чтобы поставить окончательную точку в расследовании, необходимо, чтобы Украина и США перестали уклоняться от публикации имеющихся у них данных.

«Не нужно никаких усилий для того, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие. Во-первых, это записи переговоров украинских авиационных диспетчеров, данные с радаров, первичные данные с радаров Украины, которые не предоставляют под тем предлогом, что все эти радары вот именно в этот момент как-то перестали работать, и, конечно же, те данные, которые обещали Соединённые Штаты — данные со своих спутников», — заявил Сергей Лавров.

Глава МИД России добавил, что «ничего этого не представлено, хотя сделать это проще простого».

Константин Блохин считает, что упомянутые главой МИД России доказательства известны членам ССГ, но они всё равно не будут пересматривать свои обвинения в адрес России.

«Пересмотр возможен лишь в том случае, если на Западе поменяется отношение к Москве. Сегодня западные страны пытаются демонизировать Россию всеми возможными средствами и способами, соответственно, в данном случае малазийский Boeing — это инструмент давления», — пояснил эксперт.

Андрей Кошкин считает, что позиция Малайзии, которую она всё активнее озвучивает, становится чрезвычайно неудобной для ССГ и европейских стран.

«Малайзия откровенно путает карты этому ангажированному процессу. Уверен, что сигналы, которые посылала и посылает Малайзия, в итоге станут решающими и, соответственно, в последующем будет раскрыто дело и объявлено о том, кто является виновником этой трагедии, где не будет никакой привязки к России», — подчеркнул политолог.

Андрей Кошкин добавил, что правда о трагедии MH17 будет озвучена после того, как Москва и Куала-Лумпур добьются публикации недостающих свидетельств по этому делу.