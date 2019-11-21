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Совфед оценил слова Зеленского о расследовании дел «майдана» 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Совфед оценил слова Зеленского о «майдане»
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил призыв президента Украины Владимира Зеленского добиться реальных результатов в делах "майдана". Об этом сообщает RT.
Он назвал высказывание украинского лидера "правильным" и "хорошим" заявлением, а также добавил, что в реальных результатах расследования заинтересованы и Украины, и Россия, и ряд неангажированных стран.
Однако сенатор усомнился в том, несут ли слова Зеленского за собой определенные шаги и действия.
"Заявления делаются правильные, но будет ли реальное и объективное расследование — большой вопрос", — подчеркнул Цеков.
Кроме того, он сказал, что Зеленского "можно только поддержать" в его стремлении, если в делах "майдана" все таки появятся результаты.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Совет Федерации
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