Совфед оценил слова Зеленского о «майдане»

Совфед оценил слова Зеленского о расследовании дел «майдана»

Он назвал высказывание украинского лидера "правильным" и "хорошим" заявлением, а также добавил, что в реальных результатах расследования заинтересованы и Украины, и Россия, и ряд неангажированных стран.

Однако сенатор усомнился в том, несут ли слова Зеленского за собой определенные шаги и действия.

"Заявления делаются правильные, но будет ли реальное и объективное расследование — большой вопрос", — подчеркнул Цеков.

Кроме того, он сказал, что Зеленского "можно только поддержать" в его стремлении, если в делах "майдана" все таки появятся результаты.