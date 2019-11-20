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Путин предрек дальнейший распад ЕС 

Lenta.ru 1 час назад
Путин предрек дальнейший распад ЕС
Фото: РИА Новости
Противоречия между членами Евросоюза в будущем могут привести к выходу из организации стран Восточной Европы. Об этом во время выступления на форуме «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».
По мнению главы государства, разногласия в ЕС появились из «абсолютно конкретных вещей». В качестве примера он привел Великобританию, которая тратит десятки миллиардов евро на поддержание стран с менее развитой экономикой.
«Не думаю, что налогоплательщикам Великобритании нравится платить налоги, понимая и зная, что значительная часть их средств уходит на поддержание штанов тех, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития», — сказал Путин.
Глава государства также отметил, что примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы достигнут такого уровня экономического развития, при котором уже не будут получать поддержку из общеевропейского бюджета.
«Я не уверен, что там не возникнет таких же мыслей, как и у самой Великобритании сегодня (о выходе из Евросоюза — прим. «Ленты. ру»)», — добавил он.
При этом Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении ЕС, поскольку хочет «иметь дело с предсказуемым и понятным партнером». Кроме того, Евросоюз является крупнейшим торгово-экономическим партнером России, а значительная часть золотовалютных резервов Москвы номинирована в евро, отметил президент.
Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit, однако позже выход из Евросоюза снова отложили.
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Теги:
Политика , Европа , Тереза Мэй , Владимир Путин , ЕС , Lenta.ru , Интерфакс , Великобритания
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