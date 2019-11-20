Раскрыты неизвестные детали биографии Путина

Подполковник в отставке раскрыл неизвестные детали биографии Путина

Подполковник алтайской полиции Виктор Васильев презентовал книгу о президенте России. В ней он описал неизвестные ранее факты о Владимире Путине , моменты его биографии и его роль в становлении российской государственности.

Автор книги, получившей название «Кавказский узел», подробно рассказывает о войне на Кавказе, и попытках Запада разрушить Россию . Сам он признаётся, что не знаком с Путиным, однако восхищается им, как лидером, принявшим от предшественников страну «в агонии, на последнем вздохе». Он подчеркнул, что многие не догадываются о том, как происходило становление главы государства и с какими трудностями ему пришлось столкнуться на важном посту.

Вот, например, знали ли вы, что первую ночь своего президентства Владимир Владимирович провёл в боевом вертолете над Чечнёй или о том, что в 2000-м году президент прорвался в тыл боевиков, чтобы возложить цветы на месте гибели десантников 6-ой роты под Аргуном? — интересуется автор.

Ранее News.ru писал, что британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о российском лидере. Авторы намерены рассказать о «власти Путина и о том, как она изменила современный мир». Съёмки должны пройти в России, США, странах Европы и Великобритании.