Эксперты оценили работу глав регионов России

ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны. На этот раз также представлен пример негативной практики регионального управления.

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации . Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

Примером негативной практики стал обед от бесплатных обедов, Хабаровский край

В Калининградской области была успешно апробирована практика установки пункта вакцинации от гриппа в помещении торгово-развлекательного центра. Подобный формат позволил продлить время работы прививочного пункта: продолжительность смены медицинских работников составит до 21.00.

«Решение губернатора Алиханова в очередной раз подтверждает нестандартность и проактивность молодого руководителя региона. Вакцинация в торговых центрах — хороший, яркий пример того, как можно найти решение проблемы, если выйти за границы типичного мышления стереотипного чиновника. Совмещение нестандартных форматов — хороший путь к повышению государственной заботы о населении», — отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

В Амурской области губернатор Василий Орлов для своевременного выявления проблем в детских коллективах и анализа их психологического состояния поручил внедрить систему тьюторства. Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии. При этом тьюторы будут не в структуре образовательных учреждений, чтобы видеть ситуацию «со стороны». Также правительство области думает над тем, чтобы передать охрану колледжей и вузов от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии

«Проект введения тьюторов в образовательных учреждениях — важное направление для повышения качества социальной работы власти региона. В этой сфере много проблем. И, к сожалению, современные школы не всегда имеют ресурсы, опыт и технологии для такой работы», — прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В Мурманске на прошедшей неделе состоялось итоговое заседание комиссии открытого регионального конкурса управленцев области «Лидеры Севера». В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис . Конкурс стартовал в июле текущего года. В нем приняли участие более 1200 человек из Мурманской области и других регионов. Всего комиссия выбрала 30 победителей, для каждого из них будут разработаны индивидуальные планы карьерного развития и определен наставник.

«Младшие братья конкурса «Лидеры России» в регионах нашей большой страны — отнюдь не калька федерального проекта, а приближение критериев к запросам конкретного региона. В нашей огромной стране важно не просмотреть настоящие таланты. Это касается и управленцев, искренне готовых работать ради развития региона. Выбор 30 победителей «Лидеров Севера» — важная история для Мурманской области, для каждого из них будут разработаны индивидуальные планы карьерного развития и определен наставник. А значит, регион получит новый импульс развития в сферах применения талантов управленцев», — заявила политконсультант Алена Август.

В Калужской области было решено провести референдум о повышении тарифов на отопление. На заседании правительства Калужской области губернатор Анатолий Артамонов высказался против повышения тарифов на отопление, предлагаемое в связи с планируемой в областном центре модернизации теплосетей. Инвестиционная программа МУП «Калугатеплосеть» по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Калуги предусматривала повышение тарифа на 10% в 2020 году и далее по несколько процентов в год. Анатолий Артамонов не поддержал инициативу и в качестве примера привел Обнинск, где перед повышением тарифов был проведен референдум и населению объяснили, на какие цели пойдут эти средства. Люди пошли навстречу городским властям, благодаря чему в городе была введена вторая очередь очистных сооружений и решены другие проблемы. Губернатор предложил провести аналогичный референдум в Калуге, отметив, что установленный правительством РФ предельный индекс повышения тарифов на коммунальные услуги составляет 3,6%.

«Это пример сочетания элементов инициативного бюджетирования (с той разницей, что рассматривается вариант делать-не делать, а конкурса проектов нет) и инвестиционной программы институтов ЖКХ. Для граждан это пример того, что власть разговаривает с ними, приглашает участвовать в выработке решений, которые касаются каждого жителя. Кроме того, власти, идя путем такого референдума, демонстрируют готовность принимать только те решения, которые им одобрили граждане. Инициатива тиражируема при условии, что отношения региональных и местных властей с поставщиками услуг ЖКХ носят прозрачный характер. Затраты при реализации инициативы не выходят за пределы лимитов на общественные проекты», — прокомментировал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

По инициативе губернатора Омской области Александра Буркова было принято решение возобновить грантовую поддержку начинающих предпринимателей посредством предоставления субсидий муниципалитетам. Полученные средства муниципалитеты могут направить только на грантовую поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства в размере до 400 тыс. рублей. Конкурсный отбор будет проводить каждое муниципальное образование самостоятельно. Рассчитывать на грантовую поддержку могут исключительно вновь зарегистрированные предприниматели, реализующие бизнес-проекты в приоритетных сферах деятельности, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, туристическая деятельность, бытовое обслуживание, социальное предпринимательство и др.

«Нельзя назвать эту практику инновационной, и, тем не менее, она полезна и даже необходима. Если мы хотим, чтобы у нас росла несырьевая экономика и самозанятость, то поддержка малого бизнеса должна быть в приоритете в любом регионе. Государство идет навстречу гражданам, готовым брать на себя предпринимательские риски — это нормальная, здоровая ситуация. Кроме того, это снижает «порог входа» в бизнес для тех, у кого пока нет стартового капитала», — сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова

В качестве негативного примера приводится отказ от бесплатных обедов в Хабаровском крае, губернатором которого является Сергей Фургал

С нового учебного года в Хабаровском крае власти отказались от внедренной ранее практики предоставления школьникам бесплатных обедов. В прошлом году обеды были бесплатными, а завтраки платными, в новом учебном году все поменялось, что больно ударило по семейным бюджетам. В прошлом году средняя стоимость завтрака здесь была 25 рублей, а обеда — 64,42 рубля. С начала нового учебного года цена в среднем выросла до 91,44 рубля и 126,46 рубля соответственно. Причем в удаленных населенных пунктах обед стал стоить еще больше — до 133, 33 рубля.