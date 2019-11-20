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В Госдуме предложили Киеву забрать «ржавые активы» из портов Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Госдума предложила Киеву забрать «ржавые активы» из Крыма
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить игру с требованием компенсации за утраченное имущество в портах Крыма и предложил украинской стороне забрать оставшиеся немногочисленные "ржавые активы".
Ранее администрация морских портов Украины заявила о подготовке требования к правительству России о выплате более 1,24 миллиарда гривен (более 51 миллиона долларов) компенсации за утраченное имущество в Крыму.
"Киевским властям пора прекратить вести игру, показывать себя в роли обиженных и ущемленных, стремясь тем самым обогатиться за счет России. Это бессмысленная и бесперспективная затея. Если под утраченным имуществом в Киеве подразумевают те немногочисленные оставшиеся старые суда и корабли, то мы предлагаем им забрать из наших портов свои "ржавые активы", которые иначе как металлоломом не назовешь", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, старые суда и корабли по-прежнему находятся в крымских портах и только мешают их развитию.
"Мы неоднократно обращались к Украине, чтобы они забрали свой металлолом, но ответа так и не последовало", — сказал депутат.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Украина , Михаил Шеремет , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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