Госдума предложила Киеву забрать «ржавые активы» из Крыма

В Госдуме предложили Киеву забрать «ржавые активы» из портов Крыма

Ранее администрация морских портов Украины заявила о подготовке требования к правительству России о выплате более 1,24 миллиарда гривен (более 51 миллиона долларов) компенсации за утраченное имущество в Крыму.

"Киевским властям пора прекратить вести игру, показывать себя в роли обиженных и ущемленных, стремясь тем самым обогатиться за счет России. Это бессмысленная и бесперспективная затея. Если под утраченным имуществом в Киеве подразумевают те немногочисленные оставшиеся старые суда и корабли, то мы предлагаем им забрать из наших портов свои "ржавые активы", которые иначе как металлоломом не назовешь", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, старые суда и корабли по-прежнему находятся в крымских портах и только мешают их развитию.