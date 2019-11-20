Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»

Президент России Владимир Путин пообещал американцам сделать «цап-царап» в отношении новых технологий по добыче сланцевой нефти. Об этом он заявил на форуме «Россия зовет!».
«Что касается сланцевой нефти… Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них «цап-царап»», — предложил президент. Однако позже он подчеркнул, что пошутил и Россия также самостоятельно старается разработать такие технологии.
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в своем telegram-канале, что Путин назвал современные технологии по добыче сланцевой нефти варварскими. По словам российского лидера, в странах, где добывают такую нефть, из кранов идет коричневая вода. «Нам такая добыча не нужна», — приводит слова президента РФ Соловьев.