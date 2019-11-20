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Путин рассказал о тревоге за Евросоюз 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Путин рассказал о тревоге за Евросоюз
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле смотрят на происходящее в Европейском союзе на фоне Brexit с тревогой. По его словам, в Москве заинтересованы в сохранении объединения.
Об этом он рассказал на инвестиционном форуме «Россия зовёт — 2019», трансляцию которого ведёт РИА Новости. По словам политика, ЕС остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром РФ.
У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений, торговый оборот упал — сейчас он где-то под 300 млрд, а был 450 млрд, но всё-таки он растёт, — отметил глава государства.
Он добавил, что Россия хочет иметь дело с понятным и предсказуемым партнёром.
Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы всё сохранялось и эффективно функционировало, — заключил он.
Ранее на этом же мероприятии, как писал News.ru, Путин заявил, что поначалу испытывал тревогу по поводу американских санкций. Однако, по его словам, позднее оказалось, что США в итоге «сами себя наказали». Он также отметил, что российская сторона имеет много общих интересов с Соединёнными Штатами. В частности, две страны «худо-бедно» сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом.
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Теги:
Политика , Европа , Владимир Путин , ЕС , РИА Новости , Москва
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