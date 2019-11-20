Путин рассказал о тревоге за Евросоюз

Об этом он рассказал на инвестиционном форуме « Россия зовёт — 2019», трансляцию которого ведёт РИА Новости. По словам политика, ЕС остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром РФ.

У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений, торговый оборот упал — сейчас он где-то под 300 млрд, а был 450 млрд, но всё-таки он растёт, — отметил глава государства.

Он добавил, что Россия хочет иметь дело с понятным и предсказуемым партнёром.

Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы всё сохранялось и эффективно функционировало, — заключил он.

Ранее на этом же мероприятии, как писал News.ru, Путин заявил, что поначалу испытывал тревогу по поводу американских санкций. Однако, по его словам, позднее оказалось, что США в итоге «сами себя наказали». Он также отметил, что российская сторона имеет много общих интересов с Соединёнными Штатами. В частности, две страны «худо-бедно» сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом.