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Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой 

RT на русском + ещё 6 44 минуты назад
Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой
Фото: РИА Новости
Все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, «российская угроза» является выдумкой. Об этом в ходе форума «Россия зовёт!» заявил российский президент Владимир Путин.
«Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий, «российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это», — рассказал он.
По его словам, всё это имеет временные рамки, и для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно.
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Теги:
Политика , В мире , Владимир Путин , ЕС , НАТО
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