Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире

Путин рассказал о выстреле США «в собственную ногу» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Путин рассказал о выстреле США «в собственную ногу»
Фото: РИА Новости
Решение США о запрете на работу компаний на российском шельфе является «выстрелом в собственную ногу», заявил президент Владимир Путин.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента, у стран много общих интересов, передает РИА «Новости».
«Я считаю, что у нас много общих интересов с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты — великая страна. Мы всегда относились и относимся с уважением к Соединенным Штатам, мы были дважды союзниками в двух мировых войнах. Все это наша общая история, причем история позитивная. Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере, и в экономике в целом», — сказал Путин.
Он добавил, что Россия хочет сотрудничать с США. По его словам, страны «худо-бедно ведут сотрудничество», в частности, взаимодействуют по Сирии, в вопросах международной безопасности, экономики, энергетики.
«Мне кажется, что и в экономике у нас есть совместные интересы. Уж в энергетике 100%. У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя», — сказал Путин.
Также он указал, что у России и США очень много «совпадающих площадок для работы».
«Мы готовы к сотрудничеству настолько, насколько готовы они», — сказал Путин.
В среду президент выступает на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин заверил в наличии демократических институтов в России Путин заверил в наличии демократических институтов в России Песков сообщил о подготовке телемоста с лидерами России и Китая для запуска «Силы Сибири» Песков сообщил о подготовке телемоста с лидерами России и Китая для запуска «Силы Сибири» Путин рассказал об отношениях с Зеленским Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Комментарии 
Теги:
Политика , США , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва 209
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену 151
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 42
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 61
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе 13
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
01:32
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение