Путин пообещал не разбрасываться деньгами из ФНБ

Путин пообещал не разбрасываться деньгами из российской «кубышки»

По словам главы государства, проекты для вложения средств сейчас находятся в продвинутой стадии проработки.

«Будем действовать очень аккуратно, разбрасываться деньгами не будем», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что средства ФНБ могут тратиться лишь в том случае, если объем фонда превысит 7 процентов ВВП. На сегодняшний день эта планка превышена, поэтому «должны приниматься решения о том, что и как мы должны сделать с имеющимися свободными ресурсами», указал президент.

Он также отметил, что деньги ФНБ должны направляться на проекты на возвратной основе. В первую очередь, речь идет об инфраструктурных проектах, которые дают отдачу для всей экономики.

«Вот над этой темой мы сейчас работаем, над этим думаем», — заключил глава государства.