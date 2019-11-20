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Путин пообещал не разбрасываться деньгами из российской «кубышки» 

Lenta.ru + ещё 2 16 минут назад
Путин пообещал не разбрасываться деньгами из ФНБ
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил в ходе форума «Россия зовет!», что власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, проекты для вложения средств сейчас находятся в продвинутой стадии проработки.
«Будем действовать очень аккуратно, разбрасываться деньгами не будем», — подчеркнул он.
Путин напомнил, что средства ФНБ могут тратиться лишь в том случае, если объем фонда превысит 7 процентов ВВП. На сегодняшний день эта планка превышена, поэтому «должны приниматься решения о том, что и как мы должны сделать с имеющимися свободными ресурсами», указал президент.
Он также отметил, что деньги ФНБ должны направляться на проекты на возвратной основе. В первую очередь, речь идет об инфраструктурных проектах, которые дают отдачу для всей экономики.
«Вот над этой темой мы сейчас работаем, над этим думаем», — заключил глава государства.
Ранее стало известно, что Минфин разрабатывает правила отбора проектов, которые будут финансироваться за счет средств ФНБ. В числе главных критериев отбора называлась «прозрачность процесса», а также способствование снижению зависимости России от нефти.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Минфин , Фонд национального благосостояния
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