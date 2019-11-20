Медведев встретится с президентом Швейцарии в Москве

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, Медведев и Маурер "обсудят актуальные вопросы российско швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях".