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Политика

Медведев встретится с президентом Швейцарии в Москве 

ТАСС 1 час назад
Медведев встретится с президентом Швейцарии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Уэли Маурер проведут встречу в Москве 21 ноября, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, Медведев и Маурер "обсудят актуальные вопросы российско швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях".
Президент Швейцарии будет находиться в России по приглашению президента Владимира Путина, с которым у него назначены переговоры на четверг. Пресс-служба Кремля прогнозирует, что на них "будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня".
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Москва , Швейцария
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